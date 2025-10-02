SoftBank Corp. figure parmi les principaux opérateurs de télécommunications japonais. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de télécommunications mobiles à destination des particuliers (53,1%) : prestations de téléphonie mobile, prestations de transmission de données à large bande, vente de téléphones mobiles et d'accessoires, etc. ; - prestations de services Internet (22,7%) : exploitation de portails de commerce électronique, d'enchères en ligne, d'informations et de contenus, prestations de services publicitaires, etc. ; - prestations de services de télécommunications aux entreprises (13,1%) : prestations de télécommunications fixes et mobiles, de transmission de données, de services d'interconnexion, de services d'hébergement et de services cloud, location, construction et maintenance d'infrastructures télécoms, vente de solutions d'Internet des objets, etc. ; - vente d'équipements et d'accessoires télécoms et informatiques (9,2%) ; - autres (1,9%).