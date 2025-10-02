A l'occasion du 'NVIDIA AI Day' organisé à Tokyo, Kuniyoshi Suzuki, directeur de la division cloud IA de SoftBank Corp., a estimé que la demande japonaise en puissance de calcul pour l'intelligence artificielle devrait être multipliée par... 320 entre 2020 et 2030.
Par conséquent, le dirigeant a insisté sur la nécessité de bâtir des technologies domestiques robustes, incluant des modèles de langage développés au Japon et une infrastructure locale à grande échelle.
Le gouvernement prévoit d'investir 10 000 Mds JPY (environ 65 MdUSD) d'ici 2030 pour soutenir les semi-conducteurs et l'IA, considérés comme stratégiques.
Par ailleurs, le programme national GENIAC vise à renforcer les capacités domestiques en IA générative, en soutenant le développement de modèles adaptés à la langue et aux besoins industriels du Japon.
SoftBank Corp. figure parmi les principaux opérateurs de télécommunications japonais. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de télécommunications mobiles à destination des particuliers (53,1%) : prestations de téléphonie mobile, prestations de transmission de données à large bande, vente de téléphones mobiles et d'accessoires, etc. ;
- prestations de services Internet (22,7%) : exploitation de portails de commerce électronique, d'enchères en ligne, d'informations et de contenus, prestations de services publicitaires, etc. ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (13,1%) : prestations de télécommunications fixes et mobiles, de transmission de données, de services d'interconnexion, de services d'hébergement et de services cloud, location, construction et maintenance d'infrastructures télécoms, vente de solutions d'Internet des objets, etc. ;
- vente d'équipements et d'accessoires télécoms et informatiques (9,2%) ;
- autres (1,9%).
