A l'occasion du 'NVIDIA AI Day' organisé à Tokyo, Kuniyoshi Suzuki, directeur de la division cloud IA de SoftBank Corp., a estimé que la demande japonaise en puissance de calcul pour l'intelligence artificielle devrait être multipliée par... 320 entre 2020 et 2030.

Par conséquent, le dirigeant a insisté sur la nécessité de bâtir des technologies domestiques robustes, incluant des modèles de langage développés au Japon et une infrastructure locale à grande échelle.

Le gouvernement prévoit d'investir 10 000 Mds JPY (environ 65 MdUSD) d'ici 2030 pour soutenir les semi-conducteurs et l'IA, considérés comme stratégiques.

Par ailleurs, le programme national GENIAC vise à renforcer les capacités domestiques en IA générative, en soutenant le développement de modèles adaptés à la langue et aux besoins industriels du Japon.