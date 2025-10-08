SoftBank s'allie à Oracle pour développer un cloud souverain et des services d'IA au Japon
Publié le 08/10/2025 à 16:16
SoftBank Corp. annonce un partenariat stratégique avec Oracle Corporation pour déployer des solutions cloud et d'intelligence artificielle (IA) souveraines via la plateforme Oracle Alloy.
Cette collaboration permettra à SoftBank de proposer, sous le nom 'Cloud PF Type A', une gamme de services cloud et IA sécurisés et conformes, destinés aux entreprises et organismes publics japonais.
Les services, qui s'appuieront sur plus de 200 offres Oracle Cloud Infrastructure, seront hébergés dans les centres de données de SoftBank au Japon, avec un lancement prévu à partir d'avril 2026.
Hayato Sakurai, vice-président exécutif de SoftBank, souligne que cette initiative vise à 'favoriser la transformation numérique du pays en garantissant sécurité, performance et souveraineté des données'.