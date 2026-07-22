Sogeclair dévoile des revenus semestriels en léger repli

Le fournisseur de solutions innovantes dédiées à la mobilité sobre et sécurisée a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 78,1 millions d'euros au 30 juin 2026, accusant un repli publié de 3,1% par rapport aux six premiers mois de l'exercice 2025.

La performance du groupe toulousain pâtit essentiellement de l'évolution défavorable des devises (notamment les paires EUR/USD et CAD/USD). Les effets de change enregistrent un impact négatif de 2,12 millions d'euros sur la période, à l'opposé du gain de 0,15 million d'euros comptabilisé un an plus tôt.



A taux de change constant (TCC), l'activité de Sogeclair témoigne d'une quasi-stabilité avec un chiffre d'affaires semestriel de 80,2 millions d'euros (en léger retrait de 0,5%), prolongeant ainsi la tendance observée au premier trimestre.



Accélération attendue au S2 et ajustement stratégique



Malgré un environnement macroéconomique et géopolitique volatile, Sogeclair anticipe une dynamique plus favorable sur la seconde moitié de l'année. Les prises de commandes devraient s'accélérer au second semestre, tirées en particulier par les activités Solutions.

Afin de soutenir sa rentabilité durablement, le groupe concentre ses efforts sur l'optimisation commerciale, la relation client et sa transformation digitale, matérialisée par la nomination d'un directeur Transformation Digitale Groupe.



Au niveau stratégique, le projet de cession des activités d'ingénierie dédiées à Airbus poursuit son cours conformément aux étapes d'information-consultation des instances représentatives et aux autorisations réglementaires. Le groupe a mis à jour sa feuille de route stratégique et présentera ses nouvelles orientations dans la foulée de ses résultats financiers semestriels, attendus le 9 septembre 2026 après Bourse.