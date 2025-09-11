Sogeclair publie une perte nette de 0,8 million d'euros au titre du premier semestre 2025, légèrement creusée par rapport à celle de 1 MEUR essuyée un an auparavant, mais avec un résultat opérationnel redevenu positif, passant de -0,4 à +1,5 MEUR d'une année sur l'autre.
Le fournisseur de solutions innovantes pour la mobilité a vu son EBITDA augmenter de 24,2% à 5,1 MEUR, pour un chiffre d'affaires en hausse de 1,9% à 80,6 MEUR, 'la BU Engineering continuant de porter la croissance et la rentabilité du groupe'.
Sogeclair s'attend à poursuivre sa dynamique de croissance au second semestre 2025 grâce à la diversification de la BU Engineering et aux premiers effets des plans d'amélioration sur les activités de la BU Solutions.
Sogeclair S.A est spécialisé dans la conception et le développement de produits de haute technologie à destination des industries de l'aéronautique, de l'aérospatial, et des transports civils et militaires. Le groupe développe également des produits et des logiciels de simulation. Le CA par activité se répartit comme suit :
- conception de produits et de logiciels de simulation (51,3%) : simulateurs complets (notamment de trains, de trafic aérien et d'observations d'artillerie), logiciels de simulation (notamment de création d'environnement de synthèse et d'étude automobile), produits multimédia, maquettes virtuelles (notamment maquettes en vision infrarouge ou radar destinées à la qualification d'électronique de missiles), etc. Le groupe développe également des activités de conception et de fabrication de produits thermoplastiques structuraux complexes, de sous-ensembles métalliques, de mobiliers et de mécanismes de cabine, de systèmes de fabrication additive et d'équipements de cockpit (embarqués ou simulés) ;
- ingénierie aéronautique et spatiale (48,7%) : ingénierie en recherche et développement d'aérostructures, d'intérieurs d'aéronefs, de systèmes, etc. Le groupe propose également des prestations de conseil technologique et industriel.
Le CA par marché se ventile entre aviation d'affaires (42,2%), aviation commerciale (35,2%), industrie automobile (7,5%), défense (5,6%), transport ferroviaire (5,4%) et autres (4,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,9%), Europe (21,3%), Amérique (29,3%), Asie-Pacifique (5,2%) et autres (1,3%).