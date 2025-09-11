Sogeclair S.A est spécialisé dans la conception et le développement de produits de haute technologie à destination des industries de l'aéronautique, de l'aérospatial, et des transports civils et militaires. Le groupe développe également des produits et des logiciels de simulation. Le CA par activité se répartit comme suit : - conception de produits et de logiciels de simulation (51,3%) : simulateurs complets (notamment de trains, de trafic aérien et d'observations d'artillerie), logiciels de simulation (notamment de création d'environnement de synthèse et d'étude automobile), produits multimédia, maquettes virtuelles (notamment maquettes en vision infrarouge ou radar destinées à la qualification d'électronique de missiles), etc. Le groupe développe également des activités de conception et de fabrication de produits thermoplastiques structuraux complexes, de sous-ensembles métalliques, de mobiliers et de mécanismes de cabine, de systèmes de fabrication additive et d'équipements de cockpit (embarqués ou simulés) ; - ingénierie aéronautique et spatiale (48,7%) : ingénierie en recherche et développement d'aérostructures, d'intérieurs d'aéronefs, de systèmes, etc. Le groupe propose également des prestations de conseil technologique et industriel. Le CA par marché se ventile entre aviation d'affaires (42,2%), aviation commerciale (35,2%), industrie automobile (7,5%), défense (5,6%), transport ferroviaire (5,4%) et autres (4,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,9%), Europe (21,3%), Amérique (29,3%), Asie-Pacifique (5,2%) et autres (1,3%).