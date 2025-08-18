Le célèbre club privé va quitter la Bourse après seulement quatre ans de cotation. Une sortie attendue, après un parcours boursier difficile, marqué par la diversité de ses revenus et des résultats déficitaires. Plusieurs actionnaires plaidaient en coulisses pour une vente qui permettrait une meilleure valorisation. C'est désormais chose faite avec un consortium mené par MCR Hotels.

Né à Londres en 1995, dans le quartier de Soho, Soho House s’est depuis implanté dans les centres-villes les plus chics du monde. Pour quelques milliers d’euros par an, les membres ont accès à des dîners privés, des événements culturels et un réseau international. Ce modèle a fait école, surtout aux Etats-Unis où ce type de clubs est en vogue.

En février dernier, sous l’impulsion du fonds activiste Third Point, dirigé par le milliardaire Dan Loeb, un comité spécial avait été mis en place pour étudier les offres de rachat. Malgré son image exclusive et haut de gamme, le groupe a eu des difficultés à naviguer entre croissance et maintien d’une exclusivité voulue par ses quelque 270 000 membres.

Le groupe se portait mieux financièrement avec une forte croissance des revenus ces dernières années et un troisième trimestre bénéficiaire consécutif annoncé début août.

L’offre de MCR propose 9 dollars par action et une prime de 17,8% aux actionnaires par rapport au dernier cours de clôture, mais plus de 80% par rapport à l’annonce de l’offre en décembre.

Qui est aux commandes ?

MCR, à la tête du consortium acquéreur, est l’un des plus grands groupes hôteliers américains, avec 30 000 chambres. Il s’est notamment illustré en transformant des lieux emblématiques en hôtels, comme la BT Tower de Londres, ancienne tour de télécommunications et longtemps le plus haut bâtiment du pays.

Le consortium rachète donc le peu de capitalisation en circulation. L’acteur et investisseur Ashton Kutcher – membre de longue date – rejoindra le conseil d’administration. Tyler Morse, directeur général de MCR, en deviendra vice-président. Le fonds Apollo Global Management financera l’opération à hauteur de 800 millions de dollars.

Du côté des actionnaires, la confiance reste de mise : Nick Jones, fondateur de Soho House, conserve ses 5%. Le principal actionnaire reste le milliardaire américain Ron Burkle, avec 40% du capital. Richard Caring, propriétaire de la chaîne de restaurants Ivy, détient 21%, et Goldman Sachs, 8%. Tous ont choisi de rester dans l’aventure.