Drôle de dissonance entre le parcours boursier du spécialiste isérois des semi-conducteurs - dont le titre a septuplé en 2026 - et ses fondamentaux toujours préoccupants.

En juin 2023, nous soulignions déjà que les objectifs stratégiques mis en avant par le groupe - atteindre 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une marge d'exploitation pré-amortissements comparable à celle de Texas Instruments à horizon 2026 - semblaient totalement intenables.

Si la feuille de route a changé, entre autres grâce au raz-de-marée de l'IA qui entraîne dans son sillage une bulle sans précédent pour les équipementiers, l'activité de Soitec reste mal engagée : en dépit d'annonces positives, le principal segment du groupe - communications mobiles, qui compte pour plus de la moitié du chiffre d'affaires - accuse un recul des ventes de 43% sur l'année.

La situation n'est pas non plus reluisante sur le segment cloud et IA, avec des ventes en baisse de 1%. Le chiffre d'affaires consolidé recule ainsi d'un bon tiers, tandis que le profit d'exploitation après amortissements plonge en territoire négatif - une première depuis dix ans - et que le profit d'exploitation avant amortissements, ou EBITDA, peu pertinent dans une activité aussi capitalistique, affiche une baisse de moitié.

Le cash flow est positif, certes, mais le programme d'investissement a été divisé par deux en douze mois, soit une tendance peu soutenable dans la course à l'innovation et à la capacité qui n'a fait que s'accélérer ces derniers temps.

Heureusement, Soitec vit encore sur ses refinancements providentiels des dernières années, qui le laissent avec une modeste dette financière, sans maturité pressante, au coût moyen ridiculement bas, ce qui là encore ne sera pas soutenable dans un contexte de taux comme celui que nous connaissons aujourd'hui.

Difficile à cet égard de ne pas jeter un regard désabusé sur la récente flambée boursière, qui valorise le groupe isérois sur des multiples rappelant l'épisode de pure folie de la pandémie. Exactement comme il l'avait fait alors, Soitec aurait tout intérêt à réaliser une augmentation de capital aux niveaux de valorisation actuels ; il ne serait pas étonnant du tout qu'une annonce soit faite en ce sens.

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