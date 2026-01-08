Il est actuellement Senior Vice President chez Infineon Technologies, où il a auparavant dirigé l'activité Radiofréquence et Capteurs. Précédemment, il a occupé le poste de Directeur technique de Kontron AG, après plus de quinze passés chez STMicroelectronics.

Soitec précise que cette nomination reflète la volonté du conseil d'administration de s'appuyer sur les fondations posées ces dernières années pour consolider son développement, valoriser son portefeuille diversifié de produits et de technologies, particulièrement autour de l'intelligence artificielle.