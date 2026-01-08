Quadient reconnue pour ses avancées climatiques
Soitec a annoncé la nomination de Laurent Rémont en tant que directeur général à partir du 1er avril prochain.
Publié le 08/01/2026 à 08:45 - Modifié le 08/01/2026 à 08:48
Soitec précise que cette nomination reflète la volonté du conseil d'administration de s'appuyer sur les fondations posées ces dernières années pour consolider son développement, valoriser son portefeuille diversifié de produits et de technologies, particulièrement autour de l'intelligence artificielle.