Quadient reconnue pour ses avancées climatiques

Soitec a annoncé la nomination de Laurent Rémont en tant que directeur général à partir du 1er avril prochain.

Il est actuellement Senior Vice President chez Infineon Technologies, où il a auparavant dirigé l'activité Radiofréquence et Capteurs. Précédemment, il a occupé le poste de Directeur technique de Kontron AG, après plus de quinze passés chez STMicroelectronics.



Soitec précise que cette nomination reflète la volonté du conseil d'administration de s'appuyer sur les fondations posées ces dernières années pour consolider son développement, valoriser son portefeuille diversifié de produits et de technologies, particulièrement autour de l'intelligence artificielle.