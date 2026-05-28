Soitec acclamé pour des perspectives encourageantes

En dépit d'une première perte annuelle en 10 ans, Soitec reçoit un accueil chaleureux pour sa publication de mercredi soir, son action bondissant de 14,8% à 177 EUR et poursuivant ainsi son impressionnant parcours depuis le début de l'année (+565%) : le groupe affiche en effet des perspectives encourageantes pour le nouvel exercice, confirmant que son cycle négatif se termine, selon Oddo BHF.

Une première perte annuelle en 10 ans...



La société a enregistré une perte de 220 MEUR sur son exercice 2025-2026, contre un bénéfice de 92 MEUR pour l'exercice 2024-2025, soit son premier résultat net déficitaire en 10 ans, mais "d'un niveau limité après retraitement des éléments exceptionnels (-14 MEUR)", selon Oddo BHF.



Sa marge d'EBITDA s'est érodée à 25,4% du chiffre d'affaires (contre 33,5% auparavant), une érosion qui "a été contenue grâce à une gestion rigoureuse des coûts et aux ajustements opérationnels mis en oeuvre tout au long de l'exercice", d'après Soitec.



Conformément aux attentes, son chiffre d'affaires annuel a plongé de 34% à 592 MEUR (-30% à périmètre et taux de change constants), une "performance qui reflète une contraction des volumes dans un environnement hétérogène", aux dires du groupe de matériaux semi-conducteurs.



"La forte augmentation du chiffre d'affaires de l'activité Edge & Cloud AI, portée par la contribution croissante du Photonics-SOI, a été compensée par la baisse des revenus des activités Communications mobiles et Automobile & Industrie", explique-t-il.



"La seule bonne surprise provient de la génération de FCF (63 MEUR contre 6 MEUR en consensus) grâce à une forte baisse des capex (-115 MEUR) et du BFR (-49 MEUR). Le bilan reste sain avec un leverage de seulement 0,4 fois", précise toutefois Oddo BHF.



... mais des perspectives encourageantes pour le nouvel exercice



Surtout, le bureau d'études met en avant ses premiers échanges avec les dirigeants, d'où ressortent des messages confiants pour un retour à la croissance organique du CA pour l'exercice 2026-2027, précisant qu'il attendait pour sa part un repli de 1%.



"La guidance s'avère encourageante pour le 1er trimestre, à +15% en organique, mais elle ne doit pas être extrapolée sur les trimestres suivants à cause des actions engagées pour réduire la saisonnalité", précise d'ailleurs l'analyste en charge du dossier.



"Sur les marges en 2026-2027, les commentaires sont qualitatifs. Elles bénéficieront d'une amélioration du loading des fabs (seulement 50% en 2025-2026 contre 70% en situation normale) et d'un mix/prix favorable, mais seront pénalisées par les taux de change et une baisse des subventions R&D", ajoute Oddo BHF.



La fin d'un cycle négatif, selon Oddo BHF



Selon le bureau d'études, cette publication annuelle "confirme que le cycle négatif se termine pour Soitec grâce surtout au puissant relais de croissance de la photonique et à des bases de comparaison devenues très faibles pour les produits en difficulté dans le mobile et l'automobile".



"Les attentes du consensus nous paraissent déjà élevées et la valorisation déconnectée des fondamentaux après l'envolée du cours de Bourse (+565% depuis le début de l'année)", estime néanmoins Oddo BHF, qui préfère donc rester prudent sur la valeur, avec une opinion "neutre" et un objectif de cours laissé à 125 EUR.