Soitec dans le vert malgré une dégradation chez UBS

Dans le sillage de l'Autrichien AT&S, qui flambe de près de 28% après un relèvement massif de ses objectifs annuels, Soitec parvient à gagner 3,4% vers 142 EUR à Paris, les investisseurs faisant ainsi fi d'une dégradation de recommandation chez UBS.

La banque suisse a dégradé sa recommandation sur le titre du fournisseur français de matériaux semi-conducteurs, passant de "neutre" à "vente", malgré un objectif de cours relevé de 26 à 85 EUR. Cette nouvelle cible implique un potentiel de baisse de 38% pour l'action par rapport au dernier cours de clôture.



"La croissance de l'activité Photonics-SOI de Soitec semble prometteuse, mais les valorisations actuelles pourraient surestimer son potentiel de chiffre d'affaires", prévient UBS dans le résumé de sa note de recherche. Pour rappel, l'action Soitec signe un gain de plus de 500% depuis le début de l'année.



Ces propos n'empêchent toutefois pas le titre Soitec de progresser ce matin, profitant d'un contexte d'optimisme général suscité par AT&S (Austria Technologie & Systemtechnik), dont le titre s'envole de 28% après un relèvement massif de ses objectifs pour l'exercice 2026-2027.



Ce fournisseur autrichien de cartes de circuits imprimés a fait part ce week-end d'accords majeurs avec son client AMD en vue d'une augmentation de sa capacité de production, lui permettant de relever ses objectifs de chiffre d'affaires et de marge d'EBITDA.