The Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 6 août 2025, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de la société Soitec et détenir indirectement 6,15% du capital et 4,81% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Soitec hors marché.
Soitec : Goldman Sachs Group détient moins de 5% des votes
Publié le 14/08/2025 à 17:32
-2,24 %
-0,66 %
