Soitec est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. Avec près de 4 300 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec dispose de sites industriels, de centres de R&D et de bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.