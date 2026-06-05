Dans un avis adressé à l'AMF, Morgan Stanley a déclaré avoir franchi en baisse, le 29 mai, indirectement par l'intermédiaire de ses filiales, le seuil de 5% du capital de Soitec, à la suite d'une cession d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 1 606 797 actions Soitec représentant autant de droits de vote, soit 4,49% du capital et 3,54% des droits de vote de cette société spécialisée dans les matériaux semi-conducteurs innovants.