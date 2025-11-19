Au premier semestre de son exercice fiscal 2026, clos le 30 septembre, Soitec a enregistré une perte nette de 67 millions d'euros, contre un bénéfice de 14 millions un an plus tôt. Cette contre-performance s'explique principalement par des charges exceptionnelles, dont une perte de valeur de 41 millions d'euros sur les actifs SmartSiC et une perte de change de 19 millions d'euros. Retraité de ces éléments, le résultat net courant ressort à -2 millions d'euros, contre +18 millions un an plus tôt.
Le bénéfice net par action s'élève à -1,87 euro, contre 0,39 euro au S1 2025. En données ajustées, le BPA courant ressort à -0,05 euro, à comparer à 0,51 euro un an plus tôt.
Le chiffre d'affaires semestriel s'établit à 231 millions d'euros, en repli de 32% en données publiées et de 29% à périmètre et taux de change constants.
L'EBITDA s'élève à 79 millions d'euros, en baisse de 30%, mais la marge d'EBITDA progresse à 34,1% contre 33,4% un an plus tôt. Ce gain de marge reflète un effet de base favorable, soutenu par une production maintenue et des premières mesures d'efficience.
Le Free Cash Flow, désormais calculé selon une nouvelle définition plus conforme aux pratiques de marché, ressort à -31 millions d'euros, contre +12 millions d'euros un an plus tôt. Cette dégradation provient d'un EBITDA plus faible, d'un besoin en fonds de roulement en hausse et d'investissements encore soutenus, bien qu'en baisse par rapport à l'exercice précédent.
'Les progrès sur le front de l'innovation nous permettent d'accélérer la diversification de notre portefeuille de produits [...] le potentiel de croissance de l'entreprise reste intact', assure Pierre Barnabé, Directeur général de Soitec.
Soitec prévoit pour le troisième trimestre une croissance organique séquentielle du chiffre d'affaires comprise entre 'mid-to-high single-digit' par rapport au T2 2026, soit entre 5% et 9%.
Soitec est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. Avec près de 4 300 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité.
Soitec dispose de sites industriels, de centres de R&D et de bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
