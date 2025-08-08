Soitec : Point72 Asset Management sous les 5% des droits de vote

La société Point72 Asset Management, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 5 août 2025, par suite d'une diminution du nombre d'actions Soitec détenues par assimilation, le seuil de 5% des droits de vote de la société Soitec et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 2 248 554 actions Soitec représentant autant de droits de vote, soit 6,29% du capital et 4,92% des droits de vote de cette société.