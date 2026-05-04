Soitec continue de grimper en bourse après le fort relèvement d'objectif de Deutsche Bank, tandis qu'Umicore et Aalberts sont soutenus par leurs publications. Les valeurs automobiles européennes reculent sous la menace de nouvelles taxes américaines, et DBV Technologies pâtit de pertes creusées.

Actions en hausse :



Umicore (+15%) : publie des résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre, porté par la division recyclage et la demande en catalyseurs. La direction a rehaussé ses prévisions d'EBITDA annuel à environ 1 MdEUR, contre un consensus fixé à 881 M.



Soitec (+11%) : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat sur le titre, relevant son objectif de cours de 70 EUR à 150 EUR. L'analyste souligne la position de leader du groupe français sur le marché des semi-conducteurs et anticipe une dynamique de croissance pour l'exercice 2026.



Aalberts (+7%) : le groupe industriel a annoncé un chiffre d'affaires de 772 MEUR pour le 1er trimestre 2026. Avec un EBITA de 109,7 MEUR , la direction confirme ses prévisions d'amélioration de la croissance organique et de la rentabilité sur l'ensemble de l'exercice.



Aixtron (+4%) : l'équipementier semi-conducteurs profite de l'enthousiasme des analystes sur la dynamique Optoélectronique, Jefferies visant désormais 55,30 EUR et Citigroup 55 EUR. La dégradation de Barclays à neutre ne refroidit pas le marché, qui retient surtout les perspectives de commandes et les prévisions relevées pour 2027-2028.



Saab (+2%) : le groupe de défense profite des déclarations de son PDG sur une possible commande majeure de Gripen par l'Ukraine. Le marché retient le potentiel d'un contrat historique, même si le montant total n'a pas encore été communiqué.



Actions en baisse :



DBV Technologies (-5%) : les pertes se creusent pour le spécialiste français des solutions de diagnostics. Au premier trimestre, le groupe accuse une perte nette de 47,6 MUSD contre un perte de 27,1 MUSD un an plus tôt.



Technip Energies (-4%) : malgré des recommandations plutôt positives, plusieurs cabinets ont confirmé des objectifs de cours en dessous de la valeur actuelle du titre. BNP Paribas est à 36 EUR et Goldman Sachs à 37 EUR.



Continental (-4%) : le projet du président Trump visant à porter à 25% les taxes douanières sur les véhicules issus de l'Union européenne fait reculer les valeurs liées au secteur. En plus de Continental, BMW perd -1,39%, Mercedes -1% et Porsche -1,35%.



BP PLC (-2%) : la major pétrolière basée à Londres envisage une sortie partielle ou totale de ses opérations en mer du Nord britannique. La cession totale pourrait rapporter jusqu'à 2 MdsGBP selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg.