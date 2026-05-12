Uniper publie des résultats positifs pendant qu'EQT rehausse son offre sur Intertek. Equinox profite d'un relèvement d'Arctic Securities. Soitec ralentit, mais pour combien de temps ? Hochtief fait état d'une baisse de son bénéfice et Munich Re subit de plein fouet la baisse des tarifs.

Actions en hausse :



Uniper (+9%) : le groupe énergétique a démarré l'année sur une note positive. Au premier trimestre, il a enregistré un résultat opérationnel ajusté (Ebitda) de 407 MEUR, ainsi qu'un bénéfice net ajusté de 231 MEUR. Le groupe allemand a également confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.



Intertek (+5%) : EQT aurait présenté une nouvelle offre rehaussée sur le groupe britannique de test et de certification. Cette nouvelle proposition, décrite comme finale, valorise l'action à 61,077 GBP. Intertek avait rejeté la précédente offre à 58 GBP par action le 8 mai dernier.



Equinor (+2%) : Arctic Securities relève sa recommandation sur le groupe pétrolier scandinave de conserver à acheter avec un objectif de cours porté de 350 NOK à 380 NOK.



Bayer (+2%) : le géant de la chimie dépasse les attentes au premier trimestre avec un Ebitda de 4,45 MdsEUR, en hausse de 9%, porté par la solide performance des semences de soja au sein de sa division agricole. Le groupe a aussi confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice.



Var energi (+2%) : l'exploitant et producteur de pétrole profite d'une recommandation positive de Arctic Securities qui passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé à 44 NOK ( contre 48 NOK).



Actions en baisse :



Soitec (-4%) : après une des envolées les plus impressionnantes de la Bourse de Paris, le rallye haussier du spécialiste de la photonique appliquée aux semiconducteurs semble ralentir. JP Morgan a fixé l'objectif de cours à 150 EUR soit 2,4 EUR plus bas que le cours actuel. Prudence toutefois, la volatilité du titre et l'appétit des investisseurs pour ce genre de valeur pourraient infirmer les prévisions des analystes.



Hochtief (-3%) : la holding allemande spécialisée dans le secteur de la construction fait état d'une baisse de son bénéfice net part du groupe au titre du premier trimestre. Malgré une progression annuelle des ventes, le résultat net part du groupe s'établit à 210 MEUR contre 307 MEUR un an plus tôt.



Vodafone (-3%) : l'opérateur téléphonique anglais, publie une perte préliminaire réduite au titre de l'exercice 2026. La perte attribuable aux actionnaires pour les 12 mois clos au 31 mars s'est établie à -397 MEUR contre -4,17 MdsEUR un an plus tôt. C'est en voie d'amélioration, mais pas suffisant pour convaincre le marché.



Munich Re (-5%) : l'assureur des assurances faisait déjà état d'un ralentissement de son activité lié à la baisse des prix lors des renouvellements de contrat au 1er avril. Le groupe a en conséquence réduit volontairement son volume d'affaires de 18,5%. Les résultats sont venus confirmer la tendance avec un bénéfice d'exploitation en dessous du consensus d'environ 5%.



Investment AB Latour (-3%) : le titre de la société d'investissement suédoise se négocie aujourd'hui hors dividende tout comme Thule Group qui cède 2,28%.