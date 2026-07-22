Soitec relève ses perspectives

Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants démarre son exercice 2026-2027 sur une dynamique supérieure aux attentes. Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 113 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 23% à périmètre et taux de change constants, dépassant ainsi son objectif de croissance d'environ 15%.

Cette performance est principalement portée par l'accélération de l'activité Photonics-SOI, dont le chiffre d'affaires a plus que doublé sur un an.



Cette technologie, utilisée dans les émetteurs-récepteurs optiques à très haut débit destinés aux data centers dédiés à l'intelligence artificielle, bénéficie d'une demande particulièrement soutenue.



Fort de cette dynamique, le groupe relève ses perspectives. Il anticipe désormais une croissance de plus de 30% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, toujours à périmètre et taux de change constants, portée par la poursuite de l'accélération du marché du Photonics-SOI.



La visibilité sur cette activité continue de s'améliorer et, sous réserve de l'absence de perturbation majeure sur le marché de l'intelligence artificielle, Soitec prévoit désormais que le chiffre d'affaires du Photonics-SOI sur l'exercice 2026-2027 sera supérieur de plus de deux fois à celui de l'exercice précédent, qui s'établissait à un peu plus de 100 millions de dollars.



Par ailleurs, le groupe confirme son programme d'investissements pour l'exercice 2026-2027, avec des dépenses d'investissement d'environ 100 millions d'euros.