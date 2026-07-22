Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants démarre son exercice 2026-2027 sur une dynamique supérieure aux attentes. Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 113 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 23% à périmètre et taux de change constants, dépassant ainsi son objectif de croissance d'environ 15%.
Cette performance est principalement portée par l'accélération de l'activité Photonics-SOI, dont le chiffre d'affaires a plus que doublé sur un an.
Cette technologie, utilisée dans les émetteurs-récepteurs optiques à très haut débit destinés aux data centers dédiés à l'intelligence artificielle, bénéficie d'une demande particulièrement soutenue.
Fort de cette dynamique, le groupe relève ses perspectives. Il anticipe désormais une croissance de plus de 30% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, toujours à périmètre et taux de change constants, portée par la poursuite de l'accélération du marché du Photonics-SOI.
La visibilité sur cette activité continue de s'améliorer et, sous réserve de l'absence de perturbation majeure sur le marché de l'intelligence artificielle, Soitec prévoit désormais que le chiffre d'affaires du Photonics-SOI sur l'exercice 2026-2027 sera supérieur de plus de deux fois à celui de l'exercice précédent, qui s'établissait à un peu plus de 100 millions de dollars.
Par ailleurs, le groupe confirme son programme d'investissements pour l'exercice 2026-2027, avec des dépenses d'investissement d'environ 100 millions d'euros.
Soitec est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. Avec près de 4 800 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité.
Soitec dispose de sites industriels, de centres de R&D et de bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.