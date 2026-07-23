Soitec s'envole et STMicro plonge après leurs chiffres respectifs

Soitec et STMicroelectronics, les deux principaux représentants du secteur des semi-conducteurs à Paris, connaissent des trajectoires opposées en Bourse ce jeudi, le premier caracolant en tête du SBF 120 avec une envolée de 24% à 119 EUR, tandis que le second fait figure de lanterne rouge du CAC 40 avec un plongeon de 14% à 50 EUR. Si Soitec a fait part d'un démarrage en trombe de son exercice, STMicroelectronics a présenté un 2e trimestre mitigé.

Un démarrage d'exercice en trombe pour Soitec...



Soitec a démarré son exercice 2026-2027 avec un chiffre d'affaires de 113 MEUR au titre de son 1er trimestre, en hausse de 23% à périmètre et taux de change constants, dépassant ainsi son objectif de croissance d'environ 15%, ainsi que le montant de 107 MEUR anticipé par Jefferies.



Selon le groupe, cette performance est principalement portée par l'accélération de l'activité Photonics-SOI, technologie utilisée dans les émetteurs-récepteurs optiques à très haut débit destinés aux data centers dédiés à l'intelligence artificielle, qui bénéficie d'une demande particulièrement soutenue.



Fort de cette dynamique, le spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants anticipe désormais une croissance organique de plus de 30% de son chiffre d'affaires pour son 2e trimestre 2026-2027, portée par la poursuite de l'accélération du marché du Photonics-SOI, alors que Jefferies n'espérait qu'un objectif de +5%.



Sous réserve de l'absence de perturbation majeure sur le marché de l'intelligence artificielle, Soitec prévoit désormais que le chiffre d'affaires du Photonics-SOI sur l'exercice 2026-2027 sera supérieur de plus de deux fois à celui de l'exercice précédent, qui s'établissait à un peu plus de 100 MUSD.



"Le doublement des revenus du Photonics-SOI constitue clairement un élément positif et dépasse nos attentes", salue Jefferies, qui maintient néanmoins son opinion "sous-performance" sur le titre Soitec, avec un objectif de cours de 85 EUR.



"Nous nous attendons à ce que cette force continue d'être tempérée par la correction continue des stocks dans les segments Mobile et Automobile, limitant la croissance globale et l'expansion des marges", explique la banque d'affaires américaine.



...alors que STMicro présente un 2e trimestre mitigé



STMicroelectronics a dévoilé, au titre de son 2e trimestre 2026, en données non-GAAP, un BPA multiplié par cinq (+416,7%) sur un an, à 0,31 USD, battant d'environ 15% le consensus. En revanche, sa marge d'exploitation, en hausse de 5,6 points à 7,7%, a manqué de 0,5 point l'estimation moyenne des analystes.



À peu près conforme aux attentes, le chiffre d'affaires net a augmenté de 26% à 3 487 MUSD, au-dessus du point médian de sa fourchette de perspectives, tiré par des chiffres d'affaires plus élevés dans les équipements de communication et périphériques informatiques (CECP) et l'automobile.



Pour le 3e trimestre, au point médian, le groupe vise un chiffre d'affaires net de 3,70 MdsUSD, soit une hausse d'environ 16,2% sur un an. La marge brute est attendue à environ 37%, en incluant environ 70 points de base de charges liées aux capacités non utilisées.



"Les objectifs au titre du 3e trimestre auraient pu être meilleurs", juge Oddo BHF, précisant que la projection de chiffre d'affaires net a manqué de 1,6% le consensus, alors que celle de marge brute s'est montrée supérieure de 0,5 point à l'estimation moyenne du marché.



Le bureau d'études salue néanmoins l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires que STMicroelectronics anticipe pour le 4e trimestre, avec un chiffre d'affaires supérieur à 4 MdsUSD, ce qui se traduit par une croissance du second semestre par rapport au 1er semestre supérieure à sa saisonnalité normale de 15%.



Il souligne aussi que, fort d'une demande solide et constante en data centers IA, le groupe a relevé son ambition de chiffre d'affaires pour les data centers à plus de 1 MdUSD pour 2026 et, en supposant que la dynamique actuelle se poursuive et compte tenu de ses engagements en cours, bien au-dessus de 2 MdsUSD pour 2027.



"Le titre se négocie actuellement à 12,8 fois l'EBITDA, un niveau supérieur à sa moyenne quinquennale de neuf fois, mais bien en deçà des 18 fois atteints récemment avant la correction du marché", note Oddo BHF, qui réitère sa recommandation "surperformance" ainsi que son objectif de cours de 70 EUR.