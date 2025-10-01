Soitec va se chercher un nouveau directeur général

Soitec indique engager le processus de succession de son directeur général Pierre Barnabé, ce dernier ayant informé le conseil d'administration de son intention de quitter le groupe de matériaux pour semiconducteurs pour des raisons personnelles.



Pierre Barnabé s'est engagé à exercer ses fonctions pendant une période de six mois jusqu'à la fin de l'exercice fiscal 2025-26, afin d'assurer la période de transition. Il demeurera ainsi directeur général jusqu'au 31 mars 2026.



Le processus de désignation d'un nouveau directeur général sera mené par le comité des rémunérations, des nominations et de la gouvernance du conseil, qui évaluera les candidatures internes et externes à l'entreprise.



Par ailleurs, Soitec fait part de la désignation de Julie Galland en qualité de nouvelle représentante permanente de CEA Investissement à son conseil d'administration et à son comité de la stratégie, en remplacement de François Jacq, avec effet immédiat.