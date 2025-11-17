Les marchés européens ont récompensé les dossiers offrant visibilité et contrats de long terme, de l'énergie renouvelable à la défense en passant par l'emballage, tandis que les valeurs confrontées à des départs de dirigeants, des revues d'analystes prudentes ou des objectifs abaissés ont souffert.

Actions en hausse :

Solaria (+8%) progresse après la signature d’un PPA de 10 ans avec Repsol portant sur la fourniture de 180 MW d’énergie renouvelable destinée à un projet d’hydrogène, un accord qui renforce la visibilité des revenus à long terme alors que la société vient par ailleurs de publier un bénéfice net de 141,7 MEUR sur neuf mois pour un EBITDA de 230,7 MEUR.

SIG (+7%) progresse nettement après l’annonce de la nomination de Mikko Keto comme futur directeur général à compter du premier semestre 2026, le marché saluant l’arrivée d’un dirigeant expérimenté issu de FLSmidth et connu pour avoir mené avec succès des transformations industrielles, un signal perçu comme positif pour l’exécution stratégique et le rythme de croissance du groupe dans l’emballage.

Saab (+6%) progresse après la signature d’un contrat majeur avec le gouvernement colombien portant sur 17 avions de chasse Gripen E/F pour un montant de 3,1 MdsEUR (≈34 MdsSEK), un accord assorti d’équipements, d’armements, de formation et de services, avec des livraisons prévues entre 2026 et 2032, et accompagné de programmes de compensation industriels et technologiques perçus comme un relais de croissance durable pour le groupe.

The Renewables Infrastructure (+5%) progresse après l’annonce de sa fusion avec HICL Infrastructure pour créer le premier groupe d’investissement en infrastructures coté au Royaume-Uni, une transaction valorisant l’ensemble à environ 3,98 MdsGBP et offrant aux actionnaires de TRIG un accès à une plateforme élargie, des synergies attendues et un dividende cible de 9 pence par action assorti d’un rendement total projeté supérieur à 10% par an.

Benefit Systems (+6%) avance après la publication d’un solide troisième trimestre, marqué par un chiffre d’affaires de 1,18 MdPLN, un résultat opérationnel de 239,8 MPLN et un bénéfice net de 211,9 MPLN, des niveaux qui confirment le maintien d’une dynamique commerciale robuste sur son activité d’abonnements bien-être et de services pour entreprises.

WPP (+5%) grimpe dans le sillage d’un article du Times évoquant des marques d’intérêt pour un éventuel rachat émanant de Havas ainsi que des fonds de capital-investissement Apollo et KKR, relançant la spéculation autour du groupe publicitaire britannique.

Siemens Energy (+4%) progresse après que Bank of America a réitéré son avis d’achat en saluant les nouveaux objectifs 2028, jugés bien supérieurs aux attentes du marché avec un EBITA ajusté implicite de 8 à 9 MdsEUR contre un consensus autour de 7 MdsEUR, le retour du dividende à 0,70 EUR par action et la perspective d’un programme de rachat d’actions renforçant encore le sentiment positif.

Actions en baisse :

Siegfried (-5%) recule après l’annonce du départ de son directeur financier Reto Suter et de son remplacement par Tania Micki à partir du 1er juillet 2026, le marché sanctionnant une période de transition financière prolongée dans un poste clé malgré le profil solide de la future CFO.

Bechtle (-3%) marque une pause après son envolée de vendredi, tandis que Berenberg maintient une opinion neutre et un objectif inchangé à 38 EUR, une note jugée insuffisante pour prolonger le rallye dans l’immédiat malgré la dynamique opérationnelle solide.

FLSmidth (-3%) recule après l’annonce du départ de son PDG Mikko Keto, qui rejoindra une SIG au premier semestre 2026, le marché réagissant à l’incertitude liée à la succession dans un poste considéré comme déterminant pour la transformation engagée depuis 2022, malgré la transition encadrée et la recherche déjà lancée pour un remplaçant.

Hapag-Lloyd (-3%) recule après que JP Morgan a confirmé sa recommandation de vente avec un objectif de cours maintenu à 72 EUR, soit un niveau très inférieur au cours actuel autour de 112 EUR, ce qui pèse mécaniquement sur le sentiment des investisseurs.

Pandora (-2%) recule après la révision de Morgan Stanley qui abaisse son objectif de cours de 1 000 à 910 DKK tout en maintenant une recommandation à “pondération en ligne”, une note jugée prudente par le marché et qui ne fournit pas de catalyseur haussier immédiat.

H&M (-2%) recule malgré l’achat d’actions par la famille Persson via Ramsbury, 1,6 million de titres acquis pour 292 MSEK au prix moyen de 182,53 SEK, l’augmentation de participation ne suffisant pas à inverser le sentiment du marché dans l’immédiat.

Embracer (-2%) recule après l’abaissement de l’objectif de cours de Danske Bank de 94 à 90 SEK, la banque restant neutre sur le dossier malgré l’annonce de l’introduction en bourse de Coffee Stain avec 500 MSEK de trésorerie nette et aucune dette, un signal positif qui ne suffit pas pour rassurer un marché encore méfiant envers la stratégie de désendettement et les scissions successives du groupe.