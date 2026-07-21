Solides trimestriels pour Danaher qui ajuste ses objectifs
Sur la période d'avril à juin, le groupe industriel et technologique dédié aux équipements de diagnostic, de sciences de la vie et de biotechnologie a vu ses revenus augmenter de 5,5%, pour atteindre 6,3 MdsUSD.
En parallèle, le bénéfice net a bondi de 60% sur un an, à 870 MUSD, soit un bénéfice par action ordinaire diluée de 1,23 USD.
Grâce à cette solide performance et à la finalisation plus rapide que prévu de l'acquisition de Masimo, Danaher Corporation a relevé sa prévision de bénéfice net ajusté par action ordinaire diluée pour l'ensemble de l'exercice 2026. Il est désormais attendu entre 8,45 et 8,60 USD, contre de 8,35 à 8,55 dollars précédemment.
De son côté, la croissance du chiffre d'affaires courant (non-GAAP) est attendue entre 3 et 4%, contre de 3 à 6% auparavant.
Danaher Corporation est un groupe industriel et technologique organisé autour de 3 familles de produits :
- équipements de diagnostic (40,5% du CA) ;
- équipements des sciences de la vie (29,8%) ;
- équipements de biotechnologie (29,7 : allant de la recherche biologique fondamentale au développement et à la fabrication de vaccins, de médicaments biologiques, de thérapies cellulaires et géniques, et de nouvelles technologies comme l'ARNm.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,6%), Chine (10,7%) et autres (48,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.