Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 74,0 millions d'euros au premier trimestre 2026, en baisse de10,7% par rapport au premier trimestre 2025, et de 6,3% par rapport au quatrième trimestre 2025.
L'activité Connect (23% du chiffre d'affaires total), dédiée aux offres de présence digitale, est en baisse de 14% par rapport au premier trimestre 2025, à 16,9 millions d'euros.
L'activité Booster (60% du chiffre d'affaires), qui regroupe les activités liées à la publicité, est en baisse de 8% par rapport au premier trimestre 2025, à 44,6 millions d'euros.
L'activité Sites Internet (17% du chiffre d'affaires), qui comprend l'ensemble des gammes de sites vendus, s'établit à 12,5 millions d'euros, en baisse de 15% par rapport au premier trimestre 2025.
Le carnet de commandes affiche une progression de +5,2% représentant 259,2 millions d'euros à fin mars 2026, contre 246,3 millions au 31 décembre 2025.
Solocal confirme son objectif d'afficher un chiffre d'affaires au quatrième trimestre en hausse. Au plan de la rentabilité, Solocal confirme son objectif de nouvelle progression de la rentabilité, avec une marge d'EBITDA attendue aux environs de 20% en 2026.
Premier acteur français du marketing digital, Solocal Group est le premier partenaire de toutes les entreprises locales, que ce soit des ETI, TPE, PME, mais aussi des grandes enseignes à réseaux ou des collectivités. Sa mission : dynamiser la vie locale. Chaque jour, Solocal Group conseille 270 000 entreprises clientes présentes partout en France et les accompagne pour booster leur activité. Solocal Group travaille à révéler le potentiel de toutes les entreprises en les connectant à leurs clients grâce à des services digitaux innovants (Présence relationnelle avec une gamme d'offres Connect, Site Internet et sites de e-commerces, Publicité digitale) et qu'elles peuvent piloter en toute autonomie via l'app Solocal Manager. Solocal Group se tient également aux côtés des internautes et mobinautes pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes et Ooreka. Le groupe met ainsi à la disposition des professionnels et du grand public des services à très fortes audiences sur ses propres médias (plus de 21 millions de visiteurs uniques/mois), de la data géolocalisée, des plateformes technologiques évolutives, une couverture commerciale unique en France, des partenariats privilégiés avec les acteurs du numérique comme les Gafam.
Engagé dans une stratégie sociétale et environnementale depuis 2013, Solocal Group adhère aux objectifs de développement durable des Nations Unies et est certifié Ecovadis et Gaïa Ethifinance avec une note de 68/100.
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Investisseur
Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.