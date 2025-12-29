Alexander Sator était membre du Conseil de Surveillance depuis 2014 et en a assuré la présidence d'août 2018 à novembre 2024. Durant son mandat, il a contribué aux orientations stratégiques qui ont structuré la trajectoire de croissance et de développement du groupe. À compter du 1er janvier 2026, compte tenu de la démission d'Alexander Sator et également de celle d'Olivier Domergue, consécutive à sa prise de fonctions exécutives au sein du directoire du groupe, le Conseil de Surveillance de Solutions 30 sera composé de cinq membres, tous indépendants, dont trois femmes. Il poursuivra ses travaux sous la présidence de Thomas Kremer, avec Paola Bruno en qualité de vice-présidente.