Solutions 30 : départ d'Alexander Sator du Conseil de Surveillance
Solutions 30, spécialiste européen des services multi-techniques de proximité pour les secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique, annonce que Alexander Sator a décidé de démissionner de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, afin de se consacrer pleinement à ses autres projets professionnels. Cette démission prendra effet le 31 décembre 2025.
Alexander Sator était membre du Conseil de Surveillance depuis 2014 et en a assuré la présidence d'août 2018 à novembre 2024. Durant son mandat, il a contribué aux orientations stratégiques qui ont structuré la trajectoire de croissance et de développement du groupe. À compter du 1er janvier 2026, compte tenu de la démission d'Alexander Sator et également de celle d'Olivier Domergue, consécutive à sa prise de fonctions exécutives au sein du directoire du groupe, le Conseil de Surveillance de Solutions 30 sera composé de cinq membres, tous indépendants, dont trois femmes. Il poursuivra ses travaux sous la présidence de Thomas Kremer, avec Paola Bruno en qualité de vice-présidente.
Thomas Kremer est président de Deutschland Sicher im Netz eV et responsable de la protection des données, des questions juridiques et de la conformité chez Deutsche Telekom AG. M. Kremer est également membre du conseil d'administration de T-Systems International GmbH et de la Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex.
Auparavant, le Dr Kremer était directeur juridique et responsable de la conformité chez ThyssenKrupp AG.
Solutions 30 SE est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessible à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l'informatique et Internet, aujourd'hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- Connectivité et aux réseaux télécoms (73,5%) : installation et maintenance de connexions FTTH, câble et DSL, intervention sur les infrastructures réseau, déploiement de réseaux très haut débit, etc. ;
- Energie (15,4%) : installation et maintenance de compteurs intelligents et de boîtiers communicants (électricité, eau et gaz), de panneaux photovoltaïques, de bornes de recharge pour véhicules électriques et d'équipements de domotique, modernisation de réseaux électriques basse et moyenne tensions ;
- Technologies numériques (11,1%) : installation et paramétrage d'équipements numériques multimédias, prestations de dépannage et de formation.
Le groupe est présent en France, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni et en Pologne.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (36,2%), Benelux (37,3%), Allemagne (8,5%), Pologne (5,9%), Italie (5,5%), Péninsule Ibérique (3,7%) et Royaume-Uni (2,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.