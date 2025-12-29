Solutions30 annonce la démission d'Alexander Sator de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, effective au 31 décembre 2025, afin de se consacrer à d'autres projets professionnels.
Présent au sein de l'instance depuis 2014, il en avait assuré la présidence d'août 2018 à novembre 2024, contribuant aux orientations stratégiques et à la trajectoire de croissance du groupe.
À compter du 1 janvier 2026, et après la démission d'Olivier Domergue liée à sa prise de fonctions exécutives au sein du Directoire, le Conseil de Surveillance comptera cinq membres.
L'instance sera composée exclusivement de membres indépendants, dont trois femmes, et poursuivra ses travaux sous la présidence de Thomas Kremer, avec Paola Bruno comme Vice-Présidente.