Solutions30 creuse ses pertes au 1er semestre, plombé par la France

Solutions30 a accusé une perte nette ajustée de 11,9 millions d'euros au premier semestre 2025, contre -1 million un an plus tôt. Le résultat net part du groupe publié ressort à -16,8 millions d'euros, creusant significativement la perte enregistrée au 1er semestre 2024 (-5,9 MEUR).



L'EBITDA ajusté s'établit à 31,5 millions d'euros, en baisse de 16,6% sur un an, portant la marge à 6,7%, contre 7,3% un an plus tôt. Cette contraction s'explique principalement par la forte pression sur les marges de l'activité télécoms en France, partiellement compensée par une amélioration dans les autres zones géographiques. L'EBIT ajusté recule pour sa part de 57,5%, à 4,7 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires consolidé atteint 467,4 millions d'euros, en repli de 9,7%. À périmètre et taux de change constants, la baisse organique atteint 10,5%. Hors activité Connectivity en France, qui ne représente plus que 15% du chiffre d'affaires du groupe, les revenus sont stables (-0,4%) et affichent même une croissance de 2,2% au deuxième trimestre.



La situation reste contrastée selon les zones géographiques. En France, les revenus chutent de 18,1% et l'EBITDA de 59,8%, en raison d'un marché télécoms en plein ralentissement. En revanche, l'Allemagne affiche une progression de 23,6% de son chiffre d'affaires, tirée par la montée en charge des déploiements de fibre tandis que le Benelux se distingue par une hausse de 9,2% de son EBITDA et une marge EBITDA ajustée portée à 11,8% (+180 pb).



'Les résultats semestriels de Solutions30 attestent de la pertinence de notre stratégie visant à nous recentrer sur nos marchés à plus forte valeur ajoutée tout en rationalisant nos positions sur les marchés plus matures', a commenté Gianbeppi Fortis, Président du Directoire. Il souligne notamment 'la progression significative de la rentabilité au Benelux' et 'la transformation en cours du modèle opérationnel en France'.



Pour la suite de l'exercice, Solutions30 ne modifie pas sa guidance, mais précise que les effets de la transformation en France sont attendus début 2026.