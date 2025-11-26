Solutions30 annonce étendre son partenariat stratégique avec Spirii, fournisseur de solutions de plateforme pour la recharge des véhicules électriques, pour accélérer le déploiement et la maintenance des bornes de recharge électrique à travers l'Europe.

Lancée en Italie, cette alliance combine l'expertise opérationnelle de Solutions30 avec la technologie de Spirii, notamment son écosystème de plateforme pour la gestion des services de recharge destinés aux flottes, aux opérateurs de bornes et aux entreprises de mobilité.

Fort de ce succès initial, les deux partenaires visent à intensifier leur coopération à travers l'Europe, en adaptant leur approche aux marchés locaux, en particulier en France, où la transition vers la mobilité électrique s'accélère.

"Le volume des installations sera directement lié aux projets clients de Spirii et aux besoins spécifiques des marchés, en fonction des dynamiques locales et de la demande", précise le groupe de services multi-techniques.