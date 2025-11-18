Solutions30 annonce que sa filiale Unit-T a décroché un contrat pour moderniser le système de signalisation de la ligne L73 entre Veurne et De Panne, dans le cadre du programme national de digitalisation du réseau ferroviaire belge.
Le projet, d'une valeur de 2,2 millions d'euros prévoit le déploiement de Postes Locaux de Pilotage (PLP) remplaçant les anciens équipements mécaniques et électromécaniques afin d'améliorer la sécurité et la fluidité du trafic.
Ton Bosters, PDG d'Unit-T, souligne que cette sélection marque 'une étape importante' et illustre la confiance portée à l'expertise et à l'excellence opérationnelle de l'entreprise.