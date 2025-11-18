Solutions 30 SE est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessible à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l'informatique et Internet, aujourd'hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit : - Connectivité et aux réseaux télécoms (73,5%) : installation et maintenance de connexions FTTH, câble et DSL, intervention sur les infrastructures réseau, déploiement de réseaux très haut débit, etc. ; - Energie (15,4%) : installation et maintenance de compteurs intelligents et de boîtiers communicants (électricité, eau et gaz), de panneaux photovoltaïques, de bornes de recharge pour véhicules électriques et d'équipements de domotique, modernisation de réseaux électriques basse et moyenne tensions ; - Technologies numériques (11,1%) : installation et paramétrage d'équipements numériques multimédias, prestations de dépannage et de formation. Le groupe est présent en France, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni et en Pologne. La répartition géographique du CA est la suivante : France (36,2%), Benelux (37,3%), Allemagne (8,5%), Pologne (5,9%), Italie (5,5%), Péninsule Ibérique (3,7%) et Royaume-Uni (2,9%).