Le groupe, spécialisé dans les services multi-techniques à destination des secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique, a fait part d'un chiffre d'affaires de 203,3 millions d'euros au premier trimestre, en repli de 8,6%, pénalisé par une saisonnalité plus marquée que prévu.
Des conditions météorologiques défavorables en début d'année ont notamment pesé sur l'activité en Allemagne, en Pologne et sur le segment Energy en France.
Dans l'Hexagone, l'activité Connectivity (13% du chiffre d'affaires) reste sous pression et enregistre une chute de 29,9% sur la période. Le groupe poursuit toutefois l'adaptation de ce périmètre, avec la finalisation, dans de bonnes conditions, des premières mesures structurantes engagées fin 2025, tout en continuant à réduire son exposition aux activités les moins rentables.
En parallèle, le reste des activités affiche des fondamentaux solides. L'Energy demeure le principal contributeur au chiffre d'affaires en France, porté par des marchés toujours bien orientés.
En Belgique, le déploiement de la fibre montre des signes de reprise progressive, tandis qu'en Allemagne, Solutions30 bénéficie d'un positionnement favorable auprès des grands opérateurs télécoms, dans un marché en cours de structuration.
Solutions 30 SE est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessible à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l'informatique et Internet, aujourd'hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- Connectivité et réseaux télécoms (68,3%) : installation et maintenance de connexions FTTH, câble et DSL, intervention sur les infrastructures réseau, déploiement de réseaux très haut débit, etc. ;
- Energie (20,2%) : installation et maintenance de compteurs intelligents et de boîtiers communicants (électricité, eau et gaz), de panneaux photovoltaïques, de bornes de recharge pour véhicules électriques et d'équipements de domotique, modernisation de réseaux électriques basse et moyenne tensions ;
- Technologies numériques (11,5%) : installation et paramétrage d'équipements numériques multimédias, prestations de dépannage et de formation.
Le groupe est présent en France, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni et en Pologne.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (34,2%), Benelux (39,5%), Allemagne (10,7%), Italie (6,9%), Pologne (6,9%) et Péninsule Ibérique (1,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.