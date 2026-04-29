Solutions30 : repli de l'activité au T1

Le groupe, spécialisé dans les services multi-techniques à destination des secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique, a fait part d'un chiffre d'affaires de 203,3 millions d'euros au premier trimestre, en repli de 8,6%, pénalisé par une saisonnalité plus marquée que prévu.

Des conditions météorologiques défavorables en début d'année ont notamment pesé sur l'activité en Allemagne, en Pologne et sur le segment Energy en France.



Dans l'Hexagone, l'activité Connectivity (13% du chiffre d'affaires) reste sous pression et enregistre une chute de 29,9% sur la période. Le groupe poursuit toutefois l'adaptation de ce périmètre, avec la finalisation, dans de bonnes conditions, des premières mesures structurantes engagées fin 2025, tout en continuant à réduire son exposition aux activités les moins rentables.



En parallèle, le reste des activités affiche des fondamentaux solides. L'Energy demeure le principal contributeur au chiffre d'affaires en France, porté par des marchés toujours bien orientés.



En Belgique, le déploiement de la fibre montre des signes de reprise progressive, tandis qu'en Allemagne, Solutions30 bénéficie d'un positionnement favorable auprès des grands opérateurs télécoms, dans un marché en cours de structuration.