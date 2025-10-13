Solutions30 a annoncé lundi la signature d'un partenariat national avec TotalEnergies en vue d'accompagner l'installation de bornes de recharge électrique destinées aux collaborateurs des clients flotte auto du groupe énergétique français.
Dans un communiqué, le spécialiste du déploiement et de la maintenance technologique dit considérer cet accord comme une étape 'clé' de son développement dans le domaine de l'électromobilité
Le groupe précise que ce partenariat fait suite à une phase de 'preuve de concept' (proof of concept - POC) réussie, ayant mis en lumière la qualité de son expertise et le professionnalisme de ses équipes dédiées aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE).
A la Bourse de Paris, l'action Solutions30 progressait de 1% environ lundi dans le sillage de cette annonce, à comparer avec un gain de 0,2% pour le reste du marché parisien, ce qui porte à près de 9% sa progression depuis le début de l'année.
Solutions 30 SE est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessible à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l'informatique et Internet, aujourd'hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- Connectivité et aux réseaux télécoms (73,5%) : installation et maintenance de connexions FTTH, câble et DSL, intervention sur les infrastructures réseau, déploiement de réseaux très haut débit, etc. ;
- Energie (15,4%) : installation et maintenance de compteurs intelligents et de boîtiers communicants (électricité, eau et gaz), de panneaux photovoltaïques, de bornes de recharge pour véhicules électriques et d'équipements de domotique, modernisation de réseaux électriques basse et moyenne tensions ;
- Technologies numériques (11,1%) : installation et paramétrage d'équipements numériques multimédias, prestations de dépannage et de formation.
Le groupe est présent en France, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni et en Pologne.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (36,2%), Benelux (37,3%), Allemagne (8,5%), Pologne (5,9%), Italie (5,5%), Péninsule Ibérique (3,7%) et Royaume-Uni (2,9%).
