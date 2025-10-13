Solutions30 a annoncé lundi la signature d'un partenariat national avec TotalEnergies en vue d'accompagner l'installation de bornes de recharge électrique destinées aux collaborateurs des clients flotte auto du groupe énergétique français.

Dans un communiqué, le spécialiste du déploiement et de la maintenance technologique dit considérer cet accord comme une étape 'clé' de son développement dans le domaine de l'électromobilité

Le groupe précise que ce partenariat fait suite à une phase de 'preuve de concept' (proof of concept - POC) réussie, ayant mis en lumière la qualité de son expertise et le professionnalisme de ses équipes dédiées aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE).

A la Bourse de Paris, l'action Solutions30 progressait de 1% environ lundi dans le sillage de cette annonce, à comparer avec un gain de 0,2% pour le reste du marché parisien, ce qui porte à près de 9% sa progression depuis le début de l'année.