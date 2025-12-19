Solvay a signé un accord pour la production d'hydrogène renouvelable dans son usine de Rosignano

Solvay et Sapio ont conclu un accord de 10 ans pour collaborer à la production d'hydrogène renouvelable dans l'usine de Solvay à Rosignano.



Cet accord permet de réduire les émissions de CO2 des activités de Solvay dans le domaine des peroxydes.



Dans le cadre de cet accord, Sapio construira et gérera un système d'électrolyse de 5 MW, alimenté par une installation photovoltaïque de 10 MW construite par Solvay.



Le projet, qui devrait être opérationnel d'ici mi-2026, produira jusqu'à 756 tonnes d'hydrogène renouvelable par an, réduisant ainsi les émissions de CO2 du site jusqu'à 15 %.



Carlos Silveira, président de Solvay Peroxides, a déclaré : " Ce projet s'inscrit dans le cadre de notre stratégie globale visant à soutenir les industries essentielles - de l'électronique au traitement de l'eau en passant par l'énergie et la sécurité alimentaire - grâce à des solutions plus durables. "

