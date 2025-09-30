Solvay : AlphaValue passe à l'achat et relève sa cible

AlphaValue relève son conseil sur Solvay, passant de 'Ajouter' à 'Acheter', avec un objectif de cours relevé de 31,9 à 37,1 euros.



Selon AlphaValue, cette amélioration est liée à une nette révision des prévisions de bénéfices. L'analyste souligne que la hausse de l'objectif est 'principalement tirée par la progression des bénéfices', avec une valorisation ajustée sur la base des comparables du secteur.



Le broker revoit fortement ses estimations de résultats : le BPA 2025 est désormais attendu à 3,20 euros contre 1,65 auparavant (+94,5%), et celui de 2026 à 3,65 euros contre 2,08 précédemment (+75,3%).



La note précise que ces ajustements découlent aussi d'un 'changement d'analyste', qui a aligné ses hypothèses 'plus proches du reporting corporate' et revu le traitement de certains coûts exceptionnels.