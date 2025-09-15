Solvay double sa capacité de H2O2 de haute pureté à Zhenjiang

Solvay annonce avoir inauguré officiellement une extension significative de son usine de Zhenjiang, en Chine, doublant ainsi sa capacité de production annuelle de peroxyde d'hydrogène (H2O2) de qualité électronique.



'Cet investissement souligne l'engagement de Solvay à soutenir l'industrie des semi-conducteurs, qui s'appuie sur ce produit chimique ultra-pur pour la fabrication de circuits intégrés', affirme le groupe de chimie belge.



Il explique en effet que ce produit 'est essentiel pour le nettoyage et la gravure critiques dans la production de puces', et que seul un nombre restreint d'entreprises dans le monde est en mesure de répondre aux spécifications rigoureuses.



Cette nouvelle expansion, qui s'ajoute à d'autres investissements aux Etats-Unis, en Europe, à Taïwan et en Chine, consolide ainsi davantage le leadership de Solvay sur le marché de la chimie électronique, au service d'applications critiques.