Solvay intègre des critères de durabilité à ses facilités de crédit
Publié le 25/09/2025 à 18:28
Le coût de financement sera désormais indexé sur la progression du groupe dans la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES).
Le dispositif couvre les émissions des scopes 1, 2 et une partie du scope 3, conformément à la feuille de route climatique de Solvay.
Alexandre Blum, directeur financier, souligne que cette opération 'renforce l'intégration des enjeux climatiques au coeur de la stratégie de financement du Groupe'.