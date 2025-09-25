Solvay SA se concentre sur la fourniture de produits chimiques et d'intermédiaires à des clients dans un large éventail de marchés finaux industriels et de consommation. Fondé à l'origine en 1863, le portefeuille actuel de Solvay SA est exploité par le biais de cinq divisions : Soda Ash and Derivatives, Peroxides, Silica, Special Chem et Coatis. Solvay SA offre des emplacements régionaux proches des clients, une grande échelle ainsi qu'un positionnement compétitif sur la courbe des coûts grâce à l'intégration verticale de ses principales activités, à la technologie des processus et au savoir-faire des produits. La société dispose d'une empreinte mondiale équilibrée avec 6 grands centres de recherche ainsi que 44 sites industriels dans 41 pays à travers le monde.