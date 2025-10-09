Solvay recycle presque toute l'eau d'une usine au Brésil

Solvay annonce qu'un partenariat avec Veolia permet à son usine de Santo André, au Brésil, de recycler aujourd'hui 94% de l'eau qu'elle consomme, économisant ainsi l'équivalent de 133 piscines olympiques d'eau douce chaque année.



'Cette réalisation s'attaque directement au risque de sécheresse sévère dans la région de São Paulo, en réduisant efficacement les risques liés aux opérations de l'usine et en la conduisant vers une indépendance hydrique presque totale', souligne le chimiste belge.



Ce partenariat s'appuie sur l'expertise de Veolia en matière de technologies de l'eau pour transformer l'installation existante de traitement des eaux usées en un système de récupération de haute qualité, grâce à sa technologie avancée de membrane MBR ZeeWeed.



Ce partenariat fructueux avec Veolia existe depuis plus d'un an dans le cadre d'un contrat de 10 ans. L'usine de Santo André produit des polymères avancés et durables pour les industries mondiales des textiles et des plastiques techniques.