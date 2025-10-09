Solvay annonce qu'un partenariat avec Veolia permet à son usine de Santo André, au Brésil, de recycler aujourd'hui 94% de l'eau qu'elle consomme, économisant ainsi l'équivalent de 133 piscines olympiques d'eau douce chaque année.
'Cette réalisation s'attaque directement au risque de sécheresse sévère dans la région de São Paulo, en réduisant efficacement les risques liés aux opérations de l'usine et en la conduisant vers une indépendance hydrique presque totale', souligne le chimiste belge.
Ce partenariat s'appuie sur l'expertise de Veolia en matière de technologies de l'eau pour transformer l'installation existante de traitement des eaux usées en un système de récupération de haute qualité, grâce à sa technologie avancée de membrane MBR ZeeWeed.
Ce partenariat fructueux avec Veolia existe depuis plus d'un an dans le cadre d'un contrat de 10 ans. L'usine de Santo André produit des polymères avancés et durables pour les industries mondiales des textiles et des plastiques techniques.
Solvay SA se concentre sur la fourniture de produits chimiques et d'intermédiaires à des clients dans un large éventail de marchés finaux industriels et de consommation. Fondé à l'origine en 1863, le portefeuille actuel de Solvay SA est exploité par le biais de cinq divisions : Soda Ash and Derivatives, Peroxides, Silica, Special Chem et Coatis. Solvay SA offre des emplacements régionaux proches des clients, une grande échelle ainsi qu'un positionnement compétitif sur la courbe des coûts grâce à l'intégration verticale de ses principales activités, à la technologie des processus et au savoir-faire des produits. La société dispose d'une empreinte mondiale équilibrée avec 6 grands centres de recherche ainsi que 44 sites industriels dans 41 pays à travers le monde.
