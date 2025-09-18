Solvay annonce une réorganisation en Allemagne dans le but de renforcer sa compétitivité. Le site de Bad Wimpfen deviendra un pôle mondial pour le Nocolok, une technologie de brasage de l'aluminium pour l'automobile.
La société arrêtera la production d'acide trifluoroacétique (TFA) et d'acide fluorhydrique d'ici 2026, ce qui entraînera la suppression nette d'environ 100 postes à Bad Wimpfen.
En parallèle, une nouvelle unité de Nocolok Paste & Paint sera créée, avec transfert des activités de Garbsen vers Bad Wimpfen. Le site de Garbsen fermera quant à lui d'ici 2028, avec environ 40 postes supprimés.
Solvay prévoit environ 25 MEUR de coûts de restructuration et d'investissements, principalement en 2026, et assure vouloir accompagner socialement les salariés touchés.
Solvay réorganise ses activités en Allemagne et investit à Bad Wimpfen
18/09/2025
