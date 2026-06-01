Solvay s'allie à Viridis pour l'approvisionnement en terres rares

Solvay indique avoir signé une lettre d'intention avec Viridis Mining and Minerals afin de sécuriser un approvisionnement stratégique en terres rares d'ici 2028, renforçant ainsi la résilience et la diversification des chaînes d'approvisionnement en matériaux critiques.

Aux termes de cette lettre d'intention, Viridis devrait fournir des matières premières critiques en terres rares en provenance du Brésil à l'usine Solvay de La Rochelle, en France. Le chimiste belge apportera son expertise en matière de séparation et de traitement des terres rares afin d'accélérer l'approvisionnement en matières premières depuis le Brésil.



Cette collaboration permettra de tirer parti des capacités avancées de Solvay en matière de traitement, de séparation et de formulation pour raffiner les matières premières en terres rares et obtenir les oxydes de haute pureté indispensables aux moteurs de véhicules électriques, aux énergies renouvelables, à l'électronique de pointe et aux systèmes de défense.



"Cette transaction envisagée constituerait une étape majeure dans le renforcement et la diversification de notre chaîne d'approvisionnement en amont", explique An Nuyttens, président de la division chimie spéciale. "Solvay maintient son objectif de fournir 30% du marché européen des terres rares légères et lourdes de qualité magnétique d'ici 2030."



Les deux entreprises vont maintenant oeuvrer à la finalisation d'un accord d'approvisionnement définitif. La transaction envisagée reste soumise à la documentation définitive, au respect des exigences applicables et aux autres conditions habituelles. Aussi, rien ne garantit que la transaction sera menée à terme ni quelles en seront les conditions finales.