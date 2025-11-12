Solvay sécurise l'approvisionnement en terres rares avec Permag et LCM

Solvay annonce un accord stratégique avec l'américain Permag et le britannique Less Common Metals (LCM) pour renforcer la chaîne d'approvisionnement en terres rares, notamment en samarium, utilisé dans les aimants hautes performances.



Issu de son site de La Rochelle, Solvay fournira des concentrés mixtes de terres rares et des oxydes purs grâce à ses technologies de séparation, tandis que LCM apportera son expertise en métallisation. Ce partenariat doit répondre à la demande sur les trois à cinq prochaines années.



An Nuyttens, présidente de Solvay Special Chem, déclare que cet accord 'illustre l'engagement de Solvay en faveur de chaînes d'approvisionnement durables et sécurisées'. Joe Stupfel, directeur général de Permag, souligne la priorité donnée à la fiabilité des livraisons pour soutenir les clients.



L'initiative s'inscrit dans la stratégie de Solvay visant à garantir l'accès aux matériaux critiques pour les aimants permanents destinés aux véhicules électriques, aux énergies renouvelables et à la défense.