Solvay annonce la conclusion d'un accord d'approvisionnement avec l'américain Noveon Magnetics pour la fourniture d'oxydes de terres rares légères et lourdes à partir de 2026. Ce partenariat vise à renforcer la chaîne d'approvisionnement en aimants permanents durables aux États-Unis.
Solvay livrera notamment des oxydes de néodyme-praséodyme (NdPr), dysprosium (Dy) et terbium (Tb), extraits en partie de matériaux en fin de vie.
An Nuyttens, présidente de Solvay Special Chem, souligne que cette collaboration s'inscrit dans l'engagement de Solvay en faveur de chaînes d'approvisionnement sécurisées et responsables en terres rares, tant en Europe qu'à l'international.
Solvay SA se concentre sur la fourniture de produits chimiques et d'intermédiaires à des clients dans un large éventail de marchés finaux industriels et de consommation. Fondé à l'origine en 1863, le portefeuille actuel de Solvay SA est exploité par le biais de cinq divisions : Soda Ash and Derivatives, Peroxides, Silica, Special Chem et Coatis. Solvay SA offre des emplacements régionaux proches des clients, une grande échelle ainsi qu'un positionnement compétitif sur la courbe des coûts grâce à l'intégration verticale de ses principales activités, à la technologie des processus et au savoir-faire des produits. La société dispose d'une empreinte mondiale équilibrée avec 6 grands centres de recherche ainsi que 44 sites industriels dans 41 pays à travers le monde.
