Solvay soutenu par une note de Deutsche Bank

Solvay s'affiche en belle hausse à la Bourse de Bruxelles (+2,64%, à 26,44 euros) et profite d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank.

Les analystes sont passés de vendre à conserver sur le titre du chimiste belge, et ont relevé leur objectif de cours de 23,50 à 26 euros.

DB continue toutefois de percevoir des risques opérationnels, les perspectives pourraient être revues à la baisse en raison d'un marché difficile dans le carbonate de soude, d'un marché de la construction morose et d'une pression sur les flux de trésorerie.



En revanche, les analystes estiment qu'il est désormais probable que Solvay puisse s'appuyer sur ses capacités dans les terres rares pour créer de la valeur pour les actionnaires, ce qui offre une perspective de création de valeur pour les actionnaires.



Dans le détail, les terres rares pourraient contribuer jusqu'à 13% à l'Ebitda. Au niveau des marchés, hors Chine, le secteur devrait connaître une croissance considérable, tant du côté de l'offre que de la demande. Enfin, une issue positive sur un projet lié aux terres rares, si elle se concrétise, pourrait doper le cours de l'action.