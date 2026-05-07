Solvay trébuche après ses trimestriels, les analystes prudents

Solvay est sanctionné (-9,15%, à 26,22 euros) consécutivement à la publication de résultats trimestriels en baisse sur toutes ses lignes de compte.

Le chimiste belge a notamment vu ses ventes nettes sous-jacentes s'affaisser de 11,1%, à 997 millions d'euros, ou de 8,5% en organique. Cette contreperformance reflète des volumes faibles dans la plupart des activités ainsi que des pressions sur les prix, notamment dans le carbonate de sodium et pour Coatis, la division de chimie de performance du groupe et porte d'entrée principale du marché sud-américain.



En parallèle, l'Ebitda sous-jacent a fondu de 12,4%, à 219 MEUR, malgré un gain exceptionnel de 7 MEUR lié à l'issue favorable d'un litige et à la poursuite de l'optimisation du portefeuille CO² de Solvay (+38 MEUR environ).



Le chimiste a également indiqué que ses initiatives d'économies structurelles ont généré 22 MEUR d'économies sur les trois premiers mois de l'année, portant leur total cumulé depuis 2024 à 233 MEUR, en ligne avec les objectifs.



Enfin, le bénéfice net sous-jacent des activités poursuivies est passé de 102 à 78 MEUR.



En ce qui concerne les objectifs, Solvay les a confirmé, et vise en 2026 un Ebitda sous-jacent compris entre 770 et 850 MEUR, un flux de trésorerie disponible d'au moins 200 MEUR et des investissements plafonnés à 300 MEUR.



Analyse des brokers



Pour Jefferies, "les revenus du groupe ont été inférieurs à ses prévisions, alors que l'Ebitda ajusté est 11% au-dessus des objectifs de la banque d'investissement américaine". L'avis sur le titre est à sous-performance, avec un objectif de cours de 20 EUR.



Chez KBC Securities, les analystes relèvent que "la baisse de l'Ebitda permet de l'aligner sur leurs prévisions et celle du consensus, bien qu'il ait été soutenu par divers éléments exceptionnels". La banque belge reste à conserver sur l'action Solvay et vise 27 EUR.



De son côté, ING estime que "ces résultats sont globalement en ligne avec le consensus". La recommandation est à conserver, avec une cible de 26 EUR.