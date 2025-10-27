Le consensus s'accorde largement à le penser. Il est vrai que les valorisations sont dans l'ensemble élevées, en particulier parmi les grandes capitalisations, et de manière plus aigüe encore pour les acteurs du secteur de la technologie portés par la mania de l'IA ; et que les appétits spéculatifs du public pour des actifs de qualité douteuse - 'meme stocks', cryptomonnaies, etc. - restent à leur paroxysme.

Certains éléments de perspective historique mis en avant par Goldman Sachs dans une récente présentation de leur service recherche - qu'on accueillera bien sûr avec toutes les précautions d'usage - viennent toutefois tempérer les constats les plus alarmistes.

Pour commencer, Goldman souligne que les multiples de valorisation des ‘Magnificent Seven’, c'est-à-dire Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta et Tesla, si on les considère en agrégat, ne sont pas si délirants puisque ce groupe s'échange à une moyenne de 23 fois ses profits attendus sur les deux prochaines années.

Pourquoi pas ? C’est nettement moins que les ‘sept autres magnifiques’ de la bulle des Dotcom, en l'occurrence Microsoft, Cisco, Intel, Oracle, IBM, Lucent et Nortel, qui en l'an 2000 s'échangeaient collectivement à une moyenne de 52 fois leurs profits attendus sur les deux années suivantes.

Goldman poursuit la comparaison avec deux autres échantillons : les sept poids lourds du Nikkei durant la bulle spéculative autour de l'économie japonaise, qui culmina en 1989 avec un krach dont l'archipel ne s'est jamais remis, et les sept stars du Dow Jones aux États-Unis durant la bulle des ‘Nifty Fifty’, qui fut elle interrompue par le choc pétrolier de 1973.

Ces deux groupes s'échangeaient respectivement à 67 fois et 34 fois leurs profits attendus sur les deux années suivantes, donc très au-dessus des niveaux actuels des ‘Magnificent Seven’ du moment.

Crispation plus vive en revanche au sujet de la concentration des indices, qui tend à s'amplifier avec la domination toujours plus écrasante des ETFs - sujet de risque systémique majeur pour les marchés, car la dynamique s'autoalimente à la hausse lorsque tout le monde veut rentrer, comme elle s'autoalimentera sans doute à la baisse lorsque tout le monde voudra sortir.

Ainsi, toujours selon Goldman, le poids des ‘Magnificent Seven’ dans le S&P 500 est actuellement de 32%, contre 19% pour les sept stars du Nasdaq en 2000, 27% pour les grands conglomérats japonais en 1989, et 20% pour les premiers parmi les nifty fifty - ces groupes réputés invincibles dans l'Amérique de l'après-guerre - en 1973.

Pas du genre à bouder les appels à la prudence, les analystes de Zonebourse - qui balayent l'ensemble des marchés mondiaux avec les mêmes outils d'analyse quantitative que ceux mis à disposition des abonnés - soulignent tout de même un point important : s'il est vrai que les méga caps américaines s'échangent à des multiples exigeants, les segments des petites et moyennes capitalisations, mis à l’écart des grands flots indiciels, traversent eux un désarroi profond.

A cet égard, les écarts de multiples par rapport aux grandes capitalisations sont proches de leurs records historiques ; ils sont plus vifs encore sur le Vieux Continent, où de nombreux groupes industriels très performants restent valorisés à des multiples à un chiffre de leurs profits d'exploitation.