Somon Air reçoit son premier Boeing 737 MAX

La compagnie nationale tadjike mise sur cet appareil pour étendre son réseau et améliorer son efficacité opérationnelle.

Somon Air annonce la réception de son premier Boeing 737-8 MAX, le premier exemplaire de ce modèle livré au Tadjikistan. L'appareil est le premier de deux avions loués auprès de Dubai Aerospace Enterprise (DAE) dans le cadre de la modernisation de la flotte de la compagnie.



Le 737-8 sera exploité sur des liaisons court et moyen-courriers vers l'Asie centrale, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. La compagnie prévoit également d'ouvrir de nouvelles dessertes, notamment vers Londres, Pékin et Guangzhou, grâce à l'autonomie accrue de l'appareil.



Selon Boeing, le 737-8 permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de carbone de 20% par rapport aux avions qu'il remplace. L'an dernier, Somon Air s'était engagée à acquérir jusqu'à 14 avions Boeing 787 Dreamliner et 737 MAX.