Sonae cède ses parts dans un centre commercial au Brésil
Le conglomérat portugais Sonae fait part d'un accord pour la cession de sa participation de 25,86% dans Parque Dom Pedro Shopping, un centre commercial situé à Campinas, dans l'Etat brésilien de São Paulo, à deux fonds d'investissement immobilier brésiliens.
Cette vente pour un prix de 625 millions de réais, soit environ 95 millions d'euros, permet à sa filiale Sonae Sierra de rationaliser sa présence au Brésil, exclusivement à travers son investissement dans l'opérateur brésilien de centres commerciaux ALLOS.
Développé par Sonae Sierra, Parque Dom Pedro Shopping a ouvert ses portes en 2002. La finalisation de cette transaction, sujette à l'approbation par l'autorité de la concurrence brésilienne (CADE), est attendue au cours du 1er trimestre 2026.
Sonae - SGPS, SA est une société multinationale qui gère un portefeuille diversifié d'entreprises opérant dans les secteurs de la grande distribution, des services financiers, de la technologie, de la gestion de centres commerciaux et des télécommunications.
