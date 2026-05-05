Sonos fait mieux que prévu au 2e trimestre, mais les marges se tendent
Sonos a publié hier soir des résultats trimestriels meilleurs que prévu, notamment dopés par ses activités à l'international, mais la baisse de sa marge brute témoigne d'une envolée des prix des puces mémoires qui commence à inquiéter les investisseurs.
Le fabricant de matériel audio a vu son chiffre d'affaires augmenter de 8% à 282 millions de dollars au 2e trimestre, au-dessus du consensus qui visait 268 millions de dollars.
Le groupe de Santa Barbara (Californie) en a profité pour dégager sur le trimestre son premier bénéfice opérationnel ajusté en quatre ans, avec un Ebitda qui est passé positif à deux millions de dollars, contre une perte d'un million un an auparavant.
Mais sa marge brute hors éléments exceptionnels (non-GAAP) s'est tassée à 46%, contre 47,1% sur la même période de l'exercice précédent, un recul que les analystes attribuent à la flambée des prix des puces mémoires, un facteur qui devrait encore s'accentuer sur le trimestre en cours en raison de la pénurie qui frappe actuellement le marché.
Les dernières nouveautés et l'IA également en question
Si les derniers produits comme le Sonos Play commercialisé à 299 dollars ou l'enceinte Era 100 SL proposée à 189 dollars ont été plutôt bien accueillis, les professionnels restent prudents en attendant d'obtenir les preuves d'une véritable innovation au-delà de simples mises à jour de la gamme.
Par ailleurs, le potentiel lié à l'intelligence artificielle est jugé prometteur grâce à la large base d'utilisateurs installée dont dispose le groupe, mais le manque de visibilité sur le potentiel de monétisation lié à l'IA limite, à ce stade, un éventuel mouvement de revalorisation d'après les analystes.
Pour le 3e trimestre, le spécialiste des systèmes audio sans fil a déclaré tabler sur un Ebitda ajusté entre 20 et 48 millions de dollars, soit un point médian de 34 millions supérieur au consensus de marché de 30 millions.
A la suite de cette publication, l'action Sonos lâchait plus de 11% mardi au bout d'une heure et demie d'échanges. Depuis son IPO en 2018, le titre a perdu 13% de sa valeur.
Sonos Inc. et ses filiales à 100 % conçoivent, développent, fabriquent et vendent des produits et services audio. Elle propose à ses clients une plateforme logicielle propriétaire et la possibilité de diffuser du contenu à partir de diverses sources sur le réseau sans fil du client ou via Bluetooth. Sa gamme de produits comprend des haut-parleurs sans fil, portables et de cinéma maison, des casques, des composants et des accessoires. Ses produits sont vendus par l'intermédiaire de détaillants physiques tiers, notamment des installateurs personnalisés de systèmes audio domestiques, de détaillants en ligne et de son site web sonos.com. Ses produits comprennent Era 100, Era 300, Five, Roam 2, Move 2, Ray, Beam (Gen 2), Arc, Sub Mini et Sub (Gen 3). Son logiciel propriétaire comprend une expérience multi-pièces et multi-services, une plateforme ouverte pour les partenaires de contenu et un réglage audio intelligent. Ses produits sont distribués dans plus de 60 pays par l'intermédiaire des magasins physiques des détaillants et de leurs sites web, des détaillants en ligne, des installateurs personnalisés qui associent ses produits à leurs services.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.