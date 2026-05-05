Sonos fait mieux que prévu au 2e trimestre, mais les marges se tendent

Sonos a publié hier soir des résultats trimestriels meilleurs que prévu, notamment dopés par ses activités à l'international, mais la baisse de sa marge brute témoigne d'une envolée des prix des puces mémoires qui commence à inquiéter les investisseurs.

Le fabricant de matériel audio a vu son chiffre d'affaires augmenter de 8% à 282 millions de dollars au 2e trimestre, au-dessus du consensus qui visait 268 millions de dollars.



Le groupe de Santa Barbara (Californie) en a profité pour dégager sur le trimestre son premier bénéfice opérationnel ajusté en quatre ans, avec un Ebitda qui est passé positif à deux millions de dollars, contre une perte d'un million un an auparavant.



Mais sa marge brute hors éléments exceptionnels (non-GAAP) s'est tassée à 46%, contre 47,1% sur la même période de l'exercice précédent, un recul que les analystes attribuent à la flambée des prix des puces mémoires, un facteur qui devrait encore s'accentuer sur le trimestre en cours en raison de la pénurie qui frappe actuellement le marché.



Les dernières nouveautés et l'IA également en question



Si les derniers produits comme le Sonos Play commercialisé à 299 dollars ou l'enceinte Era 100 SL proposée à 189 dollars ont été plutôt bien accueillis, les professionnels restent prudents en attendant d'obtenir les preuves d'une véritable innovation au-delà de simples mises à jour de la gamme.



Par ailleurs, le potentiel lié à l'intelligence artificielle est jugé prometteur grâce à la large base d'utilisateurs installée dont dispose le groupe, mais le manque de visibilité sur le potentiel de monétisation lié à l'IA limite, à ce stade, un éventuel mouvement de revalorisation d'après les analystes.



Pour le 3e trimestre, le spécialiste des systèmes audio sans fil a déclaré tabler sur un Ebitda ajusté entre 20 et 48 millions de dollars, soit un point médian de 34 millions supérieur au consensus de marché de 30 millions.



A la suite de cette publication, l'action Sonos lâchait plus de 11% mardi au bout d'une heure et demie d'échanges. Depuis son IPO en 2018, le titre a perdu 13% de sa valeur.