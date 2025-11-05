Sonos renoue avec la croissance, le marché salue la nouvelle

Sonos a ouvert en hausse mercredi à la Bourse de New York après avoir fait état d'un retour à la croissance sur son quatrième trimestre fiscal, marqué par un chiffre d'affaires en hausse de 13%.



Le fabricant américain d'enceintes et de systèmes audio sans fil pour la maison, qui a rencontré un certain nombre de difficultés ces dernières années, a généré sur les trois mois clos fin septembre un chiffre d'affaires de 287,9 millions de dollars, contre 255,4 millions sur la même période de l'exercice précédent.



Le groupe de Santa Barbara - qui estime avoir 'tourné une page' en réussissant à améliorer la qualité de ses logiciels, à renforcer son équipe de management et à se focaliser sur ses atouts stratégiques - a dans le même temps divisé par deux sa perte opérationnelle, qu'il a ramenée à 34,4 millions de dollars sur le trimestre écoulé, contre -69,4 millions un an plus tôt.



Sa perte nette s'est quant à elle réduite à 37,8 millions de dollars, contre -53,1 millions un an auparavant.



Après avoir mené à bien sa transformation stratégique visant à devenir plus agile et disciplinée financièrement, l'entreprise indique qu'elle compte poursuivre cette stratégie sur nouvelle année fiscale 2025/2026 afin de renouer avec une croissance durable, tout en améliorant sa rentabilité et en réinvestissant ses gains d'efficacité.



Suite à cette publication, l'action Sonos progressait de 5,5% mercredi matin sur le Nasdaq, ce qui portait ses gains sur les six derniers mois à quelque 79%.