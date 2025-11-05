Sonos a ouvert en hausse mercredi à la Bourse de New York après avoir fait état d'un retour à la croissance sur son quatrième trimestre fiscal, marqué par un chiffre d'affaires en hausse de 13%.
Le fabricant américain d'enceintes et de systèmes audio sans fil pour la maison, qui a rencontré un certain nombre de difficultés ces dernières années, a généré sur les trois mois clos fin septembre un chiffre d'affaires de 287,9 millions de dollars, contre 255,4 millions sur la même période de l'exercice précédent.
Le groupe de Santa Barbara - qui estime avoir 'tourné une page' en réussissant à améliorer la qualité de ses logiciels, à renforcer son équipe de management et à se focaliser sur ses atouts stratégiques - a dans le même temps divisé par deux sa perte opérationnelle, qu'il a ramenée à 34,4 millions de dollars sur le trimestre écoulé, contre -69,4 millions un an plus tôt.
Sa perte nette s'est quant à elle réduite à 37,8 millions de dollars, contre -53,1 millions un an auparavant.
Après avoir mené à bien sa transformation stratégique visant à devenir plus agile et disciplinée financièrement, l'entreprise indique qu'elle compte poursuivre cette stratégie sur nouvelle année fiscale 2025/2026 afin de renouer avec une croissance durable, tout en améliorant sa rentabilité et en réinvestissant ses gains d'efficacité.
Suite à cette publication, l'action Sonos progressait de 5,5% mercredi matin sur le Nasdaq, ce qui portait ses gains sur les six derniers mois à quelque 79%.
Sonos Inc. et ses filiales à 100 % conçoivent, développent, fabriquent et vendent des produits et services audio. Elle propose à ses clients une plateforme logicielle propriétaire et la possibilité de diffuser du contenu à partir de diverses sources sur le réseau sans fil du client ou via Bluetooth. Sa gamme de produits comprend des haut-parleurs sans fil, portables et de cinéma maison, des casques, des composants et des accessoires. Ses produits sont vendus par l'intermédiaire de détaillants physiques tiers, notamment des installateurs personnalisés de systèmes audio domestiques, de détaillants en ligne et de son site web sonos.com. Ses produits comprennent Era 100, Era 300, Five, Roam 2, Move 2, Ray, Beam (Gen 2), Arc, Sub Mini et Sub (Gen 3). Son logiciel propriétaire comprend une expérience multi-pièces et multi-services, une plateforme ouverte pour les partenaires de contenu et un réglage audio intelligent. Ses produits sont distribués dans plus de 60 pays par l'intermédiaire des magasins physiques des détaillants et de leurs sites web, des détaillants en ligne, des installateurs personnalisés qui associent ses produits à leurs services.