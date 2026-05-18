La société spécialisée dans les solutions auditives innovantes a indiqué que ses résultats étaient conformes aux objectifs annoncés et confirmaient une poursuite de la surperformance du marché.
Sur l'exercice, le groupe a généré un chiffre d'affaires de 3,605 milliards de francs suisses, en hausse de 5,9% à taux de change constants. Cette bonne performance a été soutenue par une forte croissance (7,5%) dans les activités combinées Wholesale et Retail, qui a entraîné des gains de parts de marché durables.
En parallèle, l'Ebita a progressé de 7,7%, à 724,2 millions de francs suisses, toujours à change constants. Quant au bénéfice par action, il a bondi de 13,6%, toujours selon les mêmes conditions, à 9,02 francs suisses.
En données publiées, le chiffre d'affaires est en très léger repli de 0,2%, l'Ebita recule de 5,8% et le bénéfice par action de 3,8%.
Pour l'exercice 2026-2027, le Suisse table sur une hausse de son chiffre d'affaires consolidé de 5 à 8% et une croissance de l'Ebit opérationnel de 7 à 10%, le tout à change constants.
Commentant ces prévisions, Jefferies indique que le consensus pour le chiffre d'affaires est à +5,9%. Les analystes estiment que ces objectifs sont soutenus par une croissance du marché de 2 à 4%, une nouvelle plateforme pour la vente en gros, et une croissance organique robuste dans le commerce de détail avec une accélération des ouvertures de magasins. Le groupe devra toutefois faire face à des vents contraires persistants dans les implants cochléaires au premier semestre. Les implants cochléaires sont des dispositifs médicaux électroniques destinés aux personnes souffrant d'une surdité sévère à profonde, lorsque les appareils auditifs classiques ne suffisent plus.
Jefferies a confirmé sa recommandation à sous-performance pour le titre Sonova, avec une cible de cours de 155 francs suisses, soit un potentiel de baisse de 13% au cours de vendredi soir.
Sonova Holding AG est une société basée en Suisse qui opère dans le secteur de la santé. La société, ainsi que ses filiales, conçoit, développe, fabrique, distribue et assure le service après-vente d’appareils auditifs destinés aux adultes et aux enfants souffrant d’une déficience auditive. La société est active dans deux segments opérationnels : le segment des appareils auditifs, qui regroupe les sociétés actives dans la conception, le développement, la fabrication, la distribution et l’entretien d’appareils auditifs et de produits connexes, et le segment des implants cochléaires, qui regroupe les sociétés actives dans la conception, le développement, la fabrication, la distribution et l’entretien d’implants cochléaires et de produits connexes. Elle opère à l’échelle mondiale et distribue ses produits dans plus de 90 pays par le biais de son propre réseau de distribution et de distributeurs indépendants. Sonova Holding AG est la société holding du groupe Sonova et gère les filiales en propriété exclusive Comfort Audio GmbH et Hansaton Akustik GmbH.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.