Sonova en belle hausse, porté par UBS

Sonova est particulièrement entouré à la Bourse de Zurich (+4,54%, à 209,50 francs suisses) soutenu par le relèvement de recommandation d'UBS, qui est passé de neutre à acheter sur le titre, avec une cible de cours rehaussée de 206 à 242 francs suisses.

Pour la banque helvète, la dynamique des aides auditives devrait se poursuivre et Sonova en serait l'un des principaux bénéficiaires. Elle ajoute que le secteur des audioprothèses a surperformé la Medtech européenne de plus de 20% au cours des trois derniers mois et que cette tendance ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin.



Les analystes estiment que Sonova est un leader incontesté de l'IA qui permet aux fabricants d'apporter des gains en rupture pour les utilisateurs grâce aux mises à jour logicielles.



Enfin, pour UBS, les trois années de révisions à la baisse du bénéfice net par action touchent à leur fin. La prévision des analystes dépasse celle du consensus : +4% sur l'Ebit de base cette année et +6% au-delà.