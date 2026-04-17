Sony et Honda abandonnent l'Afeela 1 et redéfinissent leur stratégie commune
Sony et Honda ont décidé de mettre fin au développement de leur véhicule électrique Afeela 1, marquant un tournant dans la stratégie de leur coentreprise Sony Honda Mobility. Selon des informations de Nikkei, cette décision s'inscrit dans une réorientation plus large de Honda concernant l'électrification. Les deux groupes entendent désormais explorer de nouvelles pistes de développement au sein de leur partenariat, en dehors du projet initialement présenté comme emblématique.
Ce changement de cap a des conséquences directes sur l'organisation interne, notamment pour les quelque 400 salariés de la coentreprise. Une décision sur leur avenir est attendue rapidement, possiblement dès avril, avec la perspective d'un redéploiement partiel vers les maisons mères. Cette transition souligne l'ampleur de la réorganisation engagée après l'abandon d'un projet qui devait incarner l'entrée conjointe des deux entreprises sur le marché des véhicules électriques.
En parallèle, Sony et Honda envisagent de valoriser les technologies développées dans le cadre d'Afeela 1. Parmi elles figurent un assistant basé sur l'intelligence artificielle ainsi qu'un système audio avancé. Ces innovations pourraient être intégrées à de futurs produits ou services, traduisant la volonté des deux groupes de capitaliser sur les acquis technologiques malgré l'arrêt du programme automobile.
Sony Group Corporation (ex Sony Corporation) figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits électroniques et de divertissement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de jeux (28,9%) : consoles, logiciels et consommables ;
- vente de produits multimédias (21,1%) : téléviseurs (37,3% du CA), équipements de télécommunications mobiles (18,8%), appareils photo et cameras vidéos (17,7%), équipements audio et vidéo (16,5%) et autres (9,7%) ;
- production et distribution d'oeuvres musicales (10,3% ; Sony Music Entertainment) ;
- vente de solutions d'imagerie et de capteurs (10,4%) ;
- production et distribution d'oeuvres cinématographique et de programmes télévisuels (8,4%) : activités assurées notamment par le biais de Sony Pictures et de Columbia Pictures ;
- autres (2,4%).
Le solde du CA (18,5%) concerne les prestations de services financiers.
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (32,9%), Chine (8,5%), Asie-Pacifique (9,6%), Etats-Unis (23,9%), Europe (20,2%) et autres (4,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.