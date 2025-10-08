Sopra Steria annonce que son Directeur général, Cyril Malargé, a décidé de quitter ses fonctions pour saisir une nouvelle opportunité professionnelle. Le Conseil d'administration, présidé par Pierre Pasquier, a salué sa contribution au développement du groupe au cours des dernières années.

Un processus de sélection de son successeur est engagé sous la supervision du comité des nominations. La transition sera assurée par une équipe resserrée autour du Directeur des opérations.

Le Conseil réaffirme sa confiance dans l'équipe dirigeante et confirme le maintien des objectifs 2025, avec la publication du chiffre d'affaires trimestriel prévue le 29 octobre 2025 avant bourse.