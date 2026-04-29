Sopra Steria annule des actions et prévoit de nouveaux rachats
Sopra Steria annonce avoir annulé les actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions finalisé le 28 janvier et avoir l'intention de lancer un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 40 MEUR en 2026.
Dans le cadre du programme de rachat d'actions mis en oeuvre du 2 octobre 2024 au 28 janvier 2025, le groupe de services informatiques a acquis 858 163 actions au prix moyen de 174,792 EUR par action, pour un montant total de 150 MEUR.
Le conseil d'administration, réuni ce jour, a décidé de la réduction du capital social par annulation de ces 858 163 actions auto-détenues (représentant 4,18% du capital social de Sopra Steria).
Au résultat de cette annulation, le concert composé de Sopra GMT, des familles Odin et Pasquier, des managers individuels pactés et d'OEP SGMT BV détient 4 557 462 actions Sopra Steria, soit 23,15% du capital et 33,78% des droits de vote théoriques de cette société.
Sopra GMT a, en conséquence de cette annulation, franchi à la hausse, à titre individuel et direct, le seuil de 20% du capital de Sopra Steria, détenant 20,50% du capital et 29,91% des droits de vote théoriques.
Conformément à sa politique d'allocation du capital, Sopra Steria envisage le lancement en 2026 d'un nouveau programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 40 MEUR, étant précisé que les actions ainsi rachetées seraient également destinées à être annulées.
Sopra Steria Group figure parmi les principales sociétés françaises de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- intégration de solutions et de systèmes (60%) : conception et déploiement de solutions en technologie Internet (portails, sites marchands, Intranets, Extranets, etc.), intégration des solutions ERP, mise en place de solutions applicatives (gestion de la relation client, gestion des RH, etc.). En outre, le groupe propose des solutions de sous-traitance destinées à assurer un support technique auprès des utilisateurs et la maintenance des applications ;
- prestations de gestion des environnements Cloud hybride et de services technologiques (13%) ;
- prestations d'infogérance et exploitation des processus métiers (12%) : supervision, administration et exploitation des infrastructures informatiques, exploitation des fonctions finance, administration, ressources humaines, etc. ;
- prestations de conseil (9%) : prestations de conseil stratégique, de conseil dans la mise en oeuvre de projets de restructuration et d'évolution vers les nouvelles technologies, etc. ;
- développement et intégration de solutions métiers (6%) : solutions de gestion des financements, de gestion des ressources humaines, et de gestion immobilière.
Le CA par marché se ventile entre services financiers et assurance (19,9%), secteur public (18,8%), énergie, services publics et transport (17%), aéronautique, spatial, défense et sécurité (13,2%), télécommunications, médias et divertissements (6,1%), distribution (2,7%) et autres (8,2%).
54% du CA est réalisé à l'international.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.