Sopra Steria annule des actions et prévoit de nouveaux rachats

Sopra Steria annonce avoir annulé les actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions finalisé le 28 janvier et avoir l'intention de lancer un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 40 MEUR en 2026.

Dans le cadre du programme de rachat d'actions mis en oeuvre du 2 octobre 2024 au 28 janvier 2025, le groupe de services informatiques a acquis 858 163 actions au prix moyen de 174,792 EUR par action, pour un montant total de 150 MEUR.



Le conseil d'administration, réuni ce jour, a décidé de la réduction du capital social par annulation de ces 858 163 actions auto-détenues (représentant 4,18% du capital social de Sopra Steria).



Au résultat de cette annulation, le concert composé de Sopra GMT, des familles Odin et Pasquier, des managers individuels pactés et d'OEP SGMT BV détient 4 557 462 actions Sopra Steria, soit 23,15% du capital et 33,78% des droits de vote théoriques de cette société.



Sopra GMT a, en conséquence de cette annulation, franchi à la hausse, à titre individuel et direct, le seuil de 20% du capital de Sopra Steria, détenant 20,50% du capital et 29,91% des droits de vote théoriques.



Conformément à sa politique d'allocation du capital, Sopra Steria envisage le lancement en 2026 d'un nouveau programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 40 MEUR, étant précisé que les actions ainsi rachetées seraient également destinées à être annulées.